Президенты Армении и Арцаха побывали в Талише и Мадагисе

Серж Саркисян вместе с Бако Саакяном 10 декабря побывал на оборонительных позициях, расположенных вблизи Матагиса и Талыша на севере Арцаха.

Как сообщили в пресс-службе главы Армении, президенты выслушали доклад командующего воинской части, после чего Саркисяну и Саакяну были представлены инженерные, укрепительные инфраструктуры и внедренные новые технологии по обеспечению надежной обороны. Президент Армении поощрил военнослужащих, отличившихся во время службы в армии.

В одном из других оборонительных районов НКР состоялось открытие очередной казармы и вспомогательных строений части, после чего Саркисян и Саакян вместе с прибывшими в Карабах деятелями искусства Армении присутствовали на концерте, организованном на плацу специально для личного состава.

Вечером в Палате культуры и молодежи Степанакерта оба президента присутствовали на мероприятии под названием «Крепкая вера, мощная армия, защищенная Родина».