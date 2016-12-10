Армения присоединилась к соглашению о создании межгосударственной группы «Оборонные системы»

Армения подписала соглашение о присоединении к соглашению России и Беларуси от 11 февраля 2000 г о создании межгосударственной финансово-промышленной группы «Оборонные системы». Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в связи с присоединением Армении в соглашение внесены некоторые изменения. Основной целью документов является боле эффективное использование потенциала, содействие развитию продукции оборонного и двойного назначения, ее модернизации, укрепление оборонного потенциала. Документы также создают возможности для углубления сотрудничества между участниками.