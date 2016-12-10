Посол ЕС: Обменивать голос на деньги не есть путь построения будущего

Радио Азатутюн. В своем выступлении в Международный день борьбы с коррупцией глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский также коснулся коррупционных явлений в избирательном процессе. «Достоинство людей и их будущее стоит не 10 или даже 20 тысяч драмов», - заявил Свитальский, говоря о таком порочном явлении, как избирательная взятка. «Давайте не будем питать иллюзий. В следующем году Армения стоит перед серьезным вызовом – выборами. Думаю, что большинство граждан Армении надеются на то, что эти выборы пройдут в соответствии с лучшими международными стандартами. До сих пор одним из печальных аспектов избирательного процесса в Армении была коррупция. И я очень надеюсь, что в преддверии выборов мы вместе будем информировать граждан Армении о том, что участвовать в выборной коррупции, брать избирательные взятки, обменивать голос и будущее на малую, но иногда очень желанную сумму денег, не есть путь построения будущего страны», - в своей речи отметил европейский дипломат. Главными препятствиями в борьбе с коррупцией, по мнению Свитальского, являются склонность властей к отрицанию коррупции и готовность общества мириться с коррупцией. По словам руководителя делегации Евросоюза в Армении, 2015 год был неудачным для Армении в плане борьбы с коррупцией, поскольку, согласно независимым экспертам, властям страны не удалось выполнить и половины добровольно взятых на себя обязательств. «Но мы очень надеемся на то, что 2016 год станет годом перемен и что в 2017 году мы будем не только слышать слова и обещания, но и видеть новые факты, материальные доказательства того, что эти слова подкреплены серьезными намерениями. Мы, как Евросоюз, продолжим оказывать Армении поддержку в борьбе с коррупцией, работая совместно с международными организациями, с нашими западными друзьями – Соединенными штатами и Великобританией, а также с другими странами», - заявил Петр Свитальский.