Добровольцы хотят основать новый Талиш – tert.am

Ряд бывших азатамартиков и командующих обратились в министерство обороны Республики Армения, попросив предоставить им возможность провести службу в Талише, а также восстановить Талиш. Об этом в беседе с Tert.am сказал генерал-майор, герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). «У нас собираются азатамартики, которые хотят в качестве добровольцев поехать служить и жить в Талише. На это необходимо время и разрешение на государственном уровне. Среди них много известных азатамартиков, как, к примеру, командир из Арцаха Аркадий Карапетян», - сказал Тер-Тадевосян. По его словам, в эти дни в связи с этим формируется общественная организация «Талиш». Также он сообщил о том, что в скором времени азатамартики выступят с официальным заявлением и начнут набирать новых добровольцев. «Сегодня добровольцы набираются по нескольким направлениям, добровольцев набирает также АРФД. Многие приходят сюда, поскольку хотят поехать в Карабах и основать там новые села и Новый Талиш», - сказал он.