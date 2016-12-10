Президенты Армении и НКР посетили ряд воинских частей

  • Lragir.am
  • Страна - 10 Декабря 2016, 11:16
Президенты Армении и Нагорно-Карабахской Республики Серж Саргсян и Бако Саакян посетили в пятницу воинских частей в южной и юго-восточной частях НКР.

Как сообщает Главное информационное управление аппарата президента НКР, Бако Саакян и Серж Саргсян ознакомились на месте со службой солдат и текущей ситуацией. 

Президенты приняли участие в торжественных церемониях открытия новых казарм, жилых домов для военнослужащих и ряда других объектов.

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