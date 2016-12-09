За прошедшие 25 лет 70% от всех поступивших в Армению иностранных инвестиций составили инвестиции диаспоры, заявила сегодня в ходе парламентских слушаний министр диаспоры Грануш Акопян. Она отметила, что диаспора инвестирует в Армению и в виде трансфертов, прямых и непрямых инвестиций, туризма. По словам Акопян, самым крупным инвестором был Кирк Кркорян, который вложил 300 млн. долларов в развитие инфраструктур Армении, и еще 100 млн. передал Фонду промышленного развития. Вторым крупным инвестором является Эдуардо Эрнекян с 400 млн. долларов. За ними следуют Самвел Карапеятн, Рубен Варданян, Вардан Симакеш, Ваче Манукян и другие. По словам министра, ежегодно в Армению из диаспоры поступает 1,5-2,5 млрд. долларов в виде трансфертов.
Кто из диаспорских армян больше инвестировал в Армению
- Страна - 09 Декабря 2016, 14:59