Кто из диаспорских армян больше инвестировал в Армению

За прошедшие 25 лет 70% от всех поступивших в Армению иностранных инвестиций составили инвестиции диаспоры, заявила сегодня в ходе парламентских слушаний министр диаспоры Грануш Акопян. Она отметила, что диаспора инвестирует в Армению и в виде трансфертов, прямых и непрямых инвестиций, туризма.

По словам Акопян, самым крупным инвестором был Кирк Кркорян, который вложил 300 млн. долларов в развитие инфраструктур Армении, и еще 100 млн. передал Фонду промышленного развития.

Вторым крупным инвестором является Эдуардо Эрнекян с 400 млн. долларов.

За ними следуют Самвел Карапеятн, Рубен Варданян, Вардан Симакеш, Ваче Манукян и другие.

По словам министра, ежегодно в Армению из диаспоры поступает 1,5-2,5 млрд. долларов в виде трансфертов.