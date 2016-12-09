Серж Саркисян и Тер-Петросян возглавят списки

Нет никаких оснований, чтобы лидер Республиканской партии Армении не возглавил ее предвыборный пропорциональный список. Об этом 9 декабря на традиционных брифингах в Национальном Собрании заявил глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. Отвечая на вопрос о том, какое место займет президент Армении Серж Саргсян в предвыборном списке РПА, он напомнил: Серж Саргсян является лидером Республиканской партии Армении. «И нет никаких оснований, чтобы лидер РПА не возглавил на выборах ее список», - подчеркнул Ваграм Багдасарян. Предвыборный список Армянского национального конгресса возглавит первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Об этом 9 декабря на традиционных брифингах в Национальном Собрании заявил глава парламентской фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян. На вопрос о том, кто возглавит предвыборный список АНК, депутат подчеркнул: «Я уверен, что наш список возглавит Левон Тер-Петросян». Переговоры с другими политическими силами, продолжил Зурабян, возможны, но он не думает, что кто-то может предложить лучший вариант для лидера предвыборного списка, чем Левон Тер-Петросян.