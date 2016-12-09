Армении необходимо углубить свою внешнюю экономическую политику – премьер-министр

/АРКА/. Армения должна углубить свою активную внешнюю экономическую политику, использую членство в ЕАЭС и новый правовой формат сотрудничества с ЕС, заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян. "Необходимо также обеспечить усовершенствование инвестиционного авторитета Армении и повышение узнаваемости страны, представляя преимущество инвестиций в Армении. Нужно системно работать для расширения экспортного рынка местного производства, а также по линии привлечения иностранных инвестиций" ,- заявил Карапетян, добавив, что правительство Армении и Министерство иностранных дел должны проделать огромную работу в этом направлении. Он подчеркнул, что Армения должна использовать свои возможности и предлагать партнерам привлекательные условия для выхода на большие рынки. "Членство в ЕАЭС сделало рынок стран с около 180-миллионным населением еще более доступным. Свободная торговля с Грузией и странами СНГ делают Армению территорией пересечения экономических интересов многих стран. Граница, исторические дружеские отношения и безвизовый режим с Ираном упрощают возможности выходы на иранскую территорию через Армению", - отметил премьер в пятницу в ходе парламентских слушаний на тему "Экономический компонент внешней политики Армении". Карапетян придал важность обсуждениям льготных торговых условий с перспективными для Армении странами, что может способствовать расширению возможностей выхода армянских товаров на внешние рынки. "Мы должны максимально использовать все возможности и потенциал для стимулирования экономики Армении. Внешняя политика Армении всегда была направлена на обеспечение нашей безопасности, создание благополучных условий для экономического развития, расширение и углубление представительства страны в международных структурах и формирование доверительной атмосферы сотрудничества" ,- сказал он. Карапетян добавил, что дипломатический корпус должен прилагать большие усилия для расширения экономического компонента. "С этой точки зрения, хочу придать важность необходимости в более целенаправленной и эффективной деятельности дипломатических представительств Армении. Дипломатический корпус Армении должен реализовать практические мероприятия за рубежом для формирования имиджа Армении, как надежного партнера для предпринимательской деятельности и инвестиций", - сказал он.