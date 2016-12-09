Ситуация на дорогах

Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. По данным на 09:30 9 декабря, на перевале Варденяц в Армении наблюдается метель. На автодорогах Туманяна, Спитака, Дилижана, Вардениса, Вайка, Сисиана, Гориса и на перевале Варденяц местами образовался гололед. На указанных автомагистралях ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия смесью из соли и песка. Во избежание ДТП и пробок Минтранс Армении рекомендует водителям ездить исключительно на зимней резине. Автотрасса Степанцминда-Ларс, по данным на 09:30 пятницы, открыта для проезда только легковых пассажирских автомобилей, использующих противоскользящие цепи, сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на дорожный департамент министерства инфраструктуры Грузии. “При изменении ситуации будет предоставлена дополнительная информация”, - говорится в сообщении.