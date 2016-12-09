Ситуация на дорогах

  • Lragir.am
  • Страна - 09 Декабря 2016, 12:38
Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

По данным на 09:30 9 декабря, на перевале Варденяц в Армении наблюдается метель. 

На автодорогах Туманяна, Спитака, Дилижана, Вардениса, Вайка, Сисиана, Гориса и на перевале Варденяц местами образовался гололед.

На указанных автомагистралях ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия смесью из соли и песка.

Во избежание ДТП и пробок Минтранс Армении рекомендует водителям ездить исключительно на зимней резине.

Автотрасса Степанцминда-Ларс, по данным на 09:30 пятницы, открыта для проезда только легковых пассажирских автомобилей, использующих противоскользящие  цепи, сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении со ссылкой на дорожный департамент министерства инфраструктуры Грузии.

“При изменении ситуации будет предоставлена дополнительная информация”, - говорится в сообщении.

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