Эдвард Налбандян расставил все акценты

8 декабря министр иностранных дел Армении выступил на 23 заседании Совета министров ИД ОБСЕ в Гамбурге, на котором присутствовали представители 57 государств-членов и 11 партнеров.

В своей речи Эдвард Налбандян заявил, что апрельская широкомасштабная агрессия Азербайджана против Нагорного Карабаха была самым опасным обострением в регионе с 1994 года, когда Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения подписали бессрочное соглашение о перемирии.

Агрессия Азербайджана сопровождалась грубейшими нарушениями гуманитарного права, что является явной попыткой террора и запугивания в отношении народа Карабаха, сказал Налбандян. Пока члены ОБСЕ осуждали Исламское государство за варварства, многие даже не представляли, что подобные чудовищные преступления могут быть совершены в зоне ОБСЕ, членами организации. Кадры этих варварств, в том числе, отрубленные головы и восславление «героев», тиражировали и азербайджанские медиа, сказал министр.

Преступников публично наградили власти. Эти бесчеловечные преступления напоминают о недавней истории. В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как были депортированы 24 армянских села в Карабахе и прилегающих районах. Этому предшествовали армянские погромы и насильственная депортация армян из Сумгаита, Баку, Кировобада, а также Шаумянского и Мартакертского районов НК. Апрельские варварства показали, что за эти 25 лет в позициях Азербайджана не изменилось ничего. Это в очередной раз подтвердило, что стремление народа Нагорного Карабаха к самоопределению оправдано – как в прошлом, так и в настоящем, сказал Налбандян.

Военные действия в апреле были апогеем многолетней политики Баку. Но Азербайджан давно избрал путь военных действий, и мы продолжаем поднимать этот вопрос, в том числе, на уровне СМИД, отметил Налбандян.

Во-первых, вместо того, чтобы готовить население к миру, к чему не раз призывали сопредседатели Минской группы, Баку годами наращивало антиармянскую истерию. Книги известного азербайджанского писателя публично сожгли только потому, что он осмелился написать правду об армянских погромах и призвал к примирению.

Накануне встречи в Гамбурге руководство Азербайджана повторило свои претензии, заявив, что не только Нагорный Карабах, но и Армения, в том числе ее столица являются азербайджанскими территориями, и придет день, когда они будут возвращены. Что это, если не территориальные претензии в отношении соседнего государства и партнера по ОБСЕ?

Во-вторых, упорное наращивание тяжелой техники, которое осуществляется с грубым нарушением международных соглашений о вооружениях, говорит о том, что Азербайджан идет к военному решению конфликта. В прошлом году Азербайджан был признан самым крупным экспортером основных видов вооружений в Европе, сказал Налбандян.

Третье: отказ от предложенных сопредседателями мер по налаживанию доверия, в частности, создание механизмов расследования инцидентов и расширение мониторинговых возможностей ОБСЕ, свидетельствуют о том, что Азербайджан стремится ограничить международное присутствие в зоне конфликта, чтобы иметь возможность прибегнуть к военной силе. В ОБСЕ об этом более чем осведомлены, поскольку предложения о мерах доверия торпедируются Азербайджаном, когда в ОБСЕ пытаются принимать консенсусом решения о финансировании.

Четвертое: в своей милитаристской риторике Азербайджан не скрывал, что рассматривает войну как возможный вариант. Они становятся заложниками собственных милитаристских заявлений, отметил Налбандян. Угрозы Баку сопровождает эскалацией – нарушениями перемирия, применением тяжелой техники и диверсионными вылазками.

Армения и Нагорный Карабаха вместе с сопредседателями предпринимали усилия по исключительно мирному урегулированию. И Армения, и Карабах принципиально против применения силы. Вот ключевая разница в позициях армянской и азербайджанской сторон, отметил Налбандян.

Баку открыто заявляет, что международное право – ничто, и все решается силой, о чем руководство Азербайджана заявило буквально накануне этого заседания. Милитаристские заявления сопровождались масштабными учениями с участием чуть ли не всего армейского состава, что происходило с нарушением Венского документа, отметил министр.

Пятое: максималистская и неуступчивая позиция за столом переговоров, отклонение предложений стран-сопредседателей, вплоть до последнего дня – как это было в Казани в 2011 году, попытки вступить в политический торг свидетельствуют о том, что Азербайджан пытается провалить переговоры и выиграть время для наращивания силы. Сопредседатели в своих заявлениях не раз призывали Азербайджан воздержаться от этого, сказал Налбандян.

Мы убеждены, что апрельская агрессия была апогеем деструктивной политики Азербайджана, но не финалом. Азербайджан скрывает свои потери в апреле, пытаясь оправдать заплаченную за авантюру высокую цену. Но он не может скрыть, что вместе с людскими потерями жертвой стал и мирный процесс.

Для создания условий по преодолению последствий апрельской агрессии страны-сопредседатели организовали два саммита Армении и Азербайджана – в Вене и Санкт-Петербурге. Императивом стало исключительно мирное урегулирование, полная имплементация соглашений о перемирии 1994-95 гг., создание механизмов расследования инцидентов и расширение возможностей личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Армения изъявила готовность продвигаться на этой основе. Азербайджан не уважает эти договоренности. Изначально Баку отказался от механизмов по расследованию инцидентов. Что касается расширения команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, Баку не только пытается не позволить расширения, но и препятствует осуществлению уже имеющегося мандата. Азербайджан пытается усложнить работу наблюдателей, удерживая их как можно дальше от передовой и сокращая их возможности оперативного реагирования. Расширение офиса личного представителя предполагает не количественный рост, а размещение наблюдателей по всей линии.

Попытки Баку поставить под сомнение соглашения о перемирии 1994-95 гг. провалились, отметил Налбандян. Страны-сопредседатели четко заявили о бессрочности этих соглашений. В основе этого конфликта – применение силы против права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Продолжающиеся угрозы применения силы и ее применение в апреле нанесли серьезный урон мирному процессу и способствовали сохранению статус-кво. Следовательно, для преодоления статус-кво нужно прежде всего отказаться от угрозы применения силы, отметил Налбандян.

Отказываясь от договоренностей, Азербайджан наносит ущерб всему мирному процессу, поскольку исчезает надежда, что Баку исполнит договоренности, которые могут быть достигнуты, сказал министр.

Страны-сопредседатели должны настаивать на выполнении Азербайджаном принятых обязательств, только это может помочь восстановить доверие, которое является ключевым условием для нахождения развязки на основе трех принципов – неприменение силы, право на самоопределение и территориальная целостность. Это целостный подход, заметил Налбандян.

Азербайджан закрыл полевую миссию ОБСЕ и пытается препятствовать осуществлению мандата ереванского офиса, напомнил министр. Это говорит об отношении этой страны не только к Армении, но и ОБСЕ. Баку следует строго предупредить, что он не может надеяться на «соучастников» в деле «экспорта» нарушений прав человека за пределы своей страны, отметил Налбандян.