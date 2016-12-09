Азербайджан продолжает обострять ситуацию на линии соприкосновения с ВС НКР – Эдвард Налбандян

8 декабря в рамках 23-его заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ глава МИД Армении Эдвард Налбандян встретился в Гамбурге с министром иностранных дел Германии, действующим председателем ОБСЕ Франк- Вальтером Штайнмайером. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в контексте председательства Германии в ОБСЕ собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с деятельностью организации, повесткой Совета министров Гамбурга. Министр Налбандян высоко оценил поддержку немецкого председательства ОБСЕ сопредседателям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахского конфликта. В контексте процесса урегулирования карабахского конфликта Эдвард Налбандян обратил внимание действующего председателя ОБСЕ Франк-Вальтера Штайнмайера на факт того, что Азербайджан отказывается реализовывать Венские и Петербургские договоренности, призванные создать соответствующие условия для продвижения процесса решения проблемы. Более того, Баку продолжает обострять ситуацию на линии соприкосновения с ВС НКР.