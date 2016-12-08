Президенты Армении и НКР провели совещание с высшим командным составом Армии обороны

Президент Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Бако Саакян 8 декабря встретил в Степанакертском аэропорту президента Республики Армения Сержа Саргсяна. Как передает пресс-служба главы НКР, в одной из воинских частей, расположенных в центральной части республики, президенты присутствовали на церемонии открытия новой казармы. В тот же день президенты Арцаха и Армении провели в министерстве обороны НКР совещание с участием высшего командного состава Армии обороны, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся армейского строительства и ситуации на границах.