Налбандян встретился в Гамбурге с сопредседателями МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в четверг в Гамбурге с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорем Поповым (РФ), Джеймсом Уорликом (США) и Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, сообщает пресс-служба армянского МИД. В ходе встречи, которая проходила на полях 23-го заседании Совета глава МИД стран ОБСЕ, собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. В этом контексте Эдвард Налбандян подчеркнул, что Азербайджан уже несколько месяцев отказывается выполнять договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге на уровне президентов, препятствуя тем самым созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса.