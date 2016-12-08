Авторитет Армении и игры России в Сирии

Армения, кажется, вовлекается в очередную опасную игру. С одной стороны Армения принимает делегации из Сирии, с другой - российские СМИ распространяют новости о том, что армянские миротворцы могут быть вовлечены в сирийский конфликт. Правительство Сирии и суверенитет Армении Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 29 ноября принял депутатов Народного Собрания Сирии Омар аль-Араби и Алан Бакери. В ходе встречи Шармазанов подчеркнул позицию Армении в борьбе с терроризмом и заверил, что армянские парламентарии готовы поднять свой голос в пользу мирного урегулирования сирийской проблемы на различных международных площадках. Подобные заявления примечательны, если принять во внимание, что любое обсуждение ситуации вокруг Сирии на международных площадках довольно чувствительное. Возникает вопрос – что имеет ввиду Шармазанов под фразой «свой голос»? Если речь идет только об осуждении терроризма, то все вроде бы становится понятным - все страны осуждают терроризм, но если «голос» будет в поддержку сирийского правительства, то для Армении это очередная опасная игра, так как конфликт в Сирии возник после применения насилия против мирных демонстрантов и из-за отсутствия в этой стране демократии. Однако эта игра в первую очередь опасна тем, что может в очередной раз представить Армению в международных дипломатических кругах, как лишенную суверенитета и внешней политики игрушку России. Армянские миротворцы и «игры» Москвы Авторитетная российская «Независимая газета» 30 ноября опубликовала статью относительно сирийского конфликта, в которой не исключается, что в ближайшее время к присутствующим в этой стране силам присоединятся также некоторые страны-союзники России и Сирии. В списке этих союзников упоминается также и Армения. При этом, это не первый случай, когда российские СМИ распространяют подобные новости. Участие армянских миротворцев в сирийском конфликте российские СМИ поощряют еще с 2014 года, следовательно, есть вероятность того, что статья «Независимой газеты» преследует цель проверить реакцию армянской стороны или же выставить Армению перед международным сообществом в качестве субъекта России абсолютно во всех вопросах. Хотя и мало вероятно, что это заявление правдиво, это безусловно опасно для международного авторитета Армении – как на Западе, так и на Востоке. Кроме представления Армении западным странам в качестве субъекта России, такой сценарий привлекает к Армении дополнительное внимание со стороны исламских стран. Учитывая, что Армения, которая имеет конфликт со своим соседом - мусульманским государством, и раньше регулярно подвергалась критике со стороны ряда исламских стран, то вовлечение в сирийский конфликт не самое разумное решение. Подстрекаемое Москвой правительство Армении вместо того, чтобы отправить миротворцев в Сирию, примет более верное решение, если поможет сирийским армянам перебраться в Армению, так как миром в этой стране пока не пахнет. Подведя итог, отметим, что таким образом Россия, преследуя цель легитимизировать проводимую ею политику в Сирии, пытается вовлечь Армению в сирийский конфликт, однако это очень опасная игра для международного авторитета и безопасноcти Армении. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»
Авторитет Армении и игры России в Сирии
- Страна - 08 Декабря 2016, 10:25