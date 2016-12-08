Военнослужащий Армии обороны НКР погиб при пока не выясненных обстоятельствах

Военнослужащий Армии обороны погиб в Карабахе в ночь на четверг при пока не выясненных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. “8-го декабря примерно в 02:45 на оборонительном участке одной воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении(Мартакерт), при пока не выясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник Альберт Постолокян, 1996 года рождения”, - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие. “Минобороны НКР разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свою поддержку членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам”, - отмечается в сообщении.