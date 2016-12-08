Создается фонд со странным названием

В повестку сегодняшнего заседания правительства включен вопрос об учреждении фонда «Юрисдикция Армении». Совет попечителей фонда будет возглавлять главный советник Сержа Саркисяна Арам Гарибян, а в состав Совета войдут министр финансов Вардан Арамян, министр экономики Сурен Караян и председатель фонда «Анив» Артем Костандян, пишет газета «Айкакан жаманак». Фонд призван способствовать притоку инвестиций, разработке законодательства, диверсификации экономики и прочее.