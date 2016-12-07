Премьер не считает рискованным продажу 25% акций грузинского газопровода Азербайджану

Премьер-министр Армении не считает рискованным для Армении продажу Азербайджану 25% акций газопровода, по которому газ из России через Грузию доставляется в Армению. Об этом он сказал, отвечая в ходе Правительственного часа в парламенте на вопрос депутата Ширака Торосян о вероятности такой сделки. Премьер Карен Карапетян сказал, что не уверен в скором заключении этой сделки, а если она и состоится, то он не видит рисков для Армении. «Мы не видим рисков в том, что 25% акций достанется кому-то, мы не думаем, что грузинская сторона перестанет выполнять договор. В случае повышения процента риски могут появиться, но тогда уже дело перейдет в плоскость межгосударственных отношений», сказал премьер. Он добавил, что даже в этом случае у Армении есть аргументы в переговорах с нашим соседом.