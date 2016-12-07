Премьер только улыбнулся и не стал отвечать на вопрос

«Вопреки требованию статьи 80 Конституции РА вы не явились на Правительственный час в парламенте, поскольку находились в Москве. Может ли это означать, что каждый раз между Конституцией и Москвой вы будете выбирать Москву», спросил сегодня на Правительственном часе в парламенте депутат Никол Пашинян премьер-министра Карена Карапетяна.

Премьер не стал отвечать, но Никол Пашинян настаивал.

«Именно тогда в Москве, как говорят, вы предложили переименовать кофе американо в русиано. Так ли это? Если да, то реализовало ли ваше правительство данное предложение?» - спросил Пашинян.

Карен Карапетян не стал отвечать, сославшись на свое право.