Компания «Contour Global» возьмёт кредит в $150 на перевооружение Воротанского каскада ГЭС. Передача в залог активов и 100% акций компании одобрена 7 декабря на заседании Комиссии Армении по регулированию общественных услуг. Кредит предоставят 4 организации – «HSBC Corporate Trustee Company» (дочерняя компания банка HSBC), Международная финансовая корпорация (IFC), Нидерландское финансовое общество для развивающихся стран (FMO), Германское общество инвестиций и развития (DEG). Средства будут предназначены для перевооружения каскада и покрытия кредитов, взятых в армянских банках. Воротанским каскадом ГЭС владеет американская компания «Contour Global». В 2015 году на Воротанский каскад ГЭС пришлось около 15% выработки электроэнергии в Армении (крупнейший по мощности объект гидроэнергетики в стране). Общая мощность каскада – 404,2 МВт. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Воротанский каскад ГЭС возьмёт кредит в $150 млн.
- Страна - 07 Декабря 2016, 16:56