Дорога Степанцминда-Ларс открыта

Дороги межгосударственного и республиканского значения в Армении открыты для проезда автотранспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. По данным на 09:30 7 декабря, из-за метели затруднено движение транспорта по трассе Берд-Чамбарак и перевалу Варденяц. На серпантинах Дилижана, дорогах Гавар-Мартуни, Степанаван-Ташир, Вайк-Сараван, Сисиан-Горис, перевале Варденяц местами образовался гололед. На указанных автомагистралях в Армении круглосуточное дежурство осуществляют сотрудники дорожно-строительных компаний. Ведутся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия смесью из соли и песка. Во избежание ДТП и пробок Минтранс рекомендует водителям ездить исключительно на зимней резине. Согласно полученным из департамента ЧС МВД Грузии данным, проезд по трассе Степанцминда-Ларс, по состоянию на 7-е декабря, допускается для всех видов транспорта, но при использовании противоскользящих цепей. При этом для автомобилей с прицепами проезд пока закрыт.