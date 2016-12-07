Армения вспоминает жертв Спитакского землетрясения

Сегодня, 7 декабря, исполняется 28 лет со дня разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года в Армении, унесшего жизни 25 тысяч человек. Землетрясение произошло в 11 часов 41 минуту по местному времени и практически до основания разрушило два города на севере Армении — Спитак и Ленинакан (нынешний Гюмри), свыше ста сел. Еще несколько городов были разрушены частично. В эпицентре землетрясения городе Спитаке его сила достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане 9 баллов, Кировакане 8 баллов, 6-балльная зона землетрясения охватила значительную часть республики, толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. По официальным данным, погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч лишились крова. По оценкам экспертов, катастрофические последствия Спитакского землетрясения были обусловлены рядом причин: недооценкой сейсмической опасности региона, несовершенством нормативных документов по сейсмостойкому строительству, недостаточной подготовленностью спасательных служб, неоперативностью медицинской помощи, а также низким качеством строительства. Стихия нанесла серьезный урон в общей сложности двадцати одному городу, а также свыше тремстам сельским поселениям республики.Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала республики. Трагедия Армении потрясла весь мир. Многие страны помогли в поисковых работах и в ликвидации последствий землетрясения. Гуманитарную помощь оказали 111 государств со всех континентов. Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур создал фонд "Азнавур для Армении" для сбора средств в помощь пострадавшим. Написанная Шарлем Азнавуром и Жоржем Гарваренцом песня "Для тебя, Армения" (Pour toi Arménie), по словам ленинаканцев, давала им надежду в те дни.