Обеспокоенность президента Азербайджана Ильхама Алиева идет оттого, что в мировом сообществе всё чаще раздаются призывы признать Нагорный Карабах. Об это заявил журналистам в парламенте Армении 6 декабря вице-спикер Национального Собрания, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. По его словам, именно этим обусловлена последняя серия агрессивных высказываний Алиева. На этом фоне остаётся снова посоветовать азербайджанской стороне прочесть труды античных историков, либо посмотреть карту древнего мира, составленную античными же авторами и хранящуюся в Риме. «Но они с упорством известного животного этого не делают. Как любителям путешествовать, остаётся им напомнить, что можно увидеть в Риме. А как любителям дорогих машин, остается напомнить, что «Audi» старше Азербайджана на 9 лет, а «BMW» – на 2», - отметил Шармазанов, комментируя очередные бредни президента Азербайджана относительно принадлежности армянских земель. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Шармазанов: В мировом сообществе всё чаще раздаются призывы признать Нагорный Карабах
- Страна - 06 Декабря 2016, 13:07