В Армении разрабатывается новая концепция преподавания иностранных языков в школах

/АРКА/. Новая концепция преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах разрабатывается в Армении, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Армении. Рабочая группа по разработке концепции преподавания иностранных языков сформирована приказом министра образования и науки Левона Мкртчяна по поручению премьер-министра Армении Карена Карапетяна, который в ходе очередного обсуждения 19 ноября отметил, что дети в Армении должны владеть тремя иностранными языками. В рамках структуры также будет созданы рабочие подгруппы по линии отдельных иностранных языков в частности для английского, французского, русского и немецкого. "Необходимо прояснить проблему преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах, в частности, школ с углубленным изучением иностранных языков, уточнить стандарты, четко распределить учебные часы для иностранных языков, изменить формат подготовки преподавателей и других", - заявил Мкртчян в понедельник на первом заседании рабочей группы.