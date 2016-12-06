Посол США: По части Армении приоритеты США сохранятся

«Я не ожидаю значительных изменений в армяно-американских отношениях», об этом, отвечая на вопрос Lragir.am, заявил посол США в Армении Ричард Миллз. По его словам, новый президент США, безусловно, будет проводить свою внешнюю политику, и у него появятся новые советники, со «свежим» взглядом на отношения США и Армении.

«Но за последние 25 лет все президенты США, демократы или республиканцы, ставили в своих отношениях одну цель – содействовать становлению демократической, благополучной Армении, у которой мирные отношения с соседями. И я не думаю, что эта цель изменится», сказал посол.

Миллз отметил, что приоритеты США по части Армении сохранятся. Это развитие торгово-экономических связей, укрепление в Армении демократических институтов и транспарентности.

«И что самое главное, мы продолжим работать в контексте Минской группы ОБСЕ над поиском путей мирного карабахского урегулирования. Задача нашего посольства – представить новой администрации США значимость отношений с Армении, обосновать, чем они важны, и в ближайшие месяцы мы займемся этим», сказал посол.