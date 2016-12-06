Минобороны НКР сообщает о новых обстрелах со стороны Азербайджана в ночь на вторник

В ночь на 6-е декабря ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на различных участках линии соприкосновения с ВС НКР более 60 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

За указанный период противник произвел по армянским позициям около 700 выстрелов. В отличие от предыдущих дней, нарушения имели место, в основном, с применением автоматов и пулеметов, а также снайперских винтовок(73 выстрела).

“Передовые подразделения Армии обороны НКР бдительно следили за ситуацией на линии соприкосновения, прибегая к ответным мерам лишь в случае крайней необходимости”, – говорится в сообщении.