AGBU предоставит гражданскому обществу Армении 2 млн. долларов

Делегация ЕС в Армении и Армянский общий благотворительный союз (AGBU) подписали договор о предоставлении гранта в размере 2 млн. долларов и объявили старт трехлетнего проекта по поддержке формированию гражданского общества в Армении. Проект будет осуществляться в партнерстве с фондом «Евразия». Проект нацелен на расширение и развитие потенциала местных гражданских организаций. Особое внимание будет уделено созданию контактов между экспертами Армении и диаспоры и обеспечению более действенного участия диаспоры в повседеневной жизни общества Армении. Этот проект пополнит уже действующих при финансировании ЕС проект «Поддержка гражданского общества», в рамках которого оказывается содействие порядка 100 гражданским организациям. Напомним, что в эти дни AGBU отмечает 110-летие со дня создания.