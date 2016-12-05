Гагик Царукян вернется и станет оппозицией

«Да, я могу сказать, что Гагик Царукян примет участие в предстоящих политических процессах», об этом заявила сегодня в парламенте председатель «Процветающей Армении» и глава фракции Наира Зограбян. Она сказала, что попросила Царукяна вновь возглавить ППА. Теперь ждут решения и заявления Гагика Царукяна.

Она отметила, что Царукян будет в оппозиции, и ППА не изменит политический курс.

Зограбян назвала дезинформацией то, что Царукян согласовал свое возвращение с Сержем Саркисяном. По ее словам, возвращение Царукяна смешает планы всем невластным силам. «Гагик Царукян вернется для осуществления в нашей стране серьезнейших системных реформ. Я понимаю, что с субботы в аптеках исчезла валериана и инсулин. Я понимаю, что в невластном лагере планы всех сил пошли насмарку, потому что люди сели и разделили будущий парламент между собой как дети лейтенанта Шмидта. Теперь у многих поднялся политический сахар», сказала она.

Наира Зограбян заявила, что ППА не обсуждает с политическими силами возможность идти на выборы общим списком. При этом она призвала политические силы объединиться вокруг справедливых выборов.

Она также сказала, что у Гагика Царукяна нормальные отношения с Сержем Саркисяном.