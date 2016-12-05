Наблюдатели от диаспоры будут наблюдать за парламентскими выборами в Армении

Канадская актриса армянского происхождения Арсине Ханджян на сегодняшней пресс-конференции, посвященной инициативе известных армян из диаспоры и Армении «Справедливость в Армении» заявила, что во имя демократии, справедливости и прозрачных выборов к их акции по сбору подписей присоединились тысячи армян. Актриса сказала, что для практического участия они основали наблюдательскую инициативу, перед которой стоит цель на парламентских выборах следующего года привести в Армению соотечественников из диаспоры и позволить им участвовать в избирательных процессах в Армении, вложить свой вклад в дело установления демократии. «Для нас в диаспоре независимость Армении стала важнейшей победой, исполнением мечты, для которой, возможно, мы, как индивидуумы на данный момент не смогли внести свой вклад, но жили с мыслью о том, чтобы быть полезными этой стране, чтобы она встала на ноги не только в культурной сфере, но и как независимое, суверенное государство», - сказала она. По словам известной актрисы, этот год для Армении выдался особенно тяжелым и тревожным. «Безграничная любовь наших парней к родине в дни апрельской войны заставила нас пересмотреть наши действия. Настоящее и будущее Армении отныне определяется ценой жизни этих парней, защищенное ими государство должно быть достойно их безграничной любви», - сказала она. Об этом сообщает tert.am.