Новая ситуация для Гагика Царукяна

3 декабря у дома Гагика Царукяна состоялся второй акт спектакля «всенародного прошения». До этого Политсовет партии «Процветающая Армения» обратился к Царукяну с просьбой вернуться в политику. Просьбу депутат от ППА Наира Зограбян зачитала и у роскошного особняка Царукяна.

Ранее Царукян заявил, что вернется, если попросит народ.

К собравшимся подошел Гагик Царукян и принял челобитную. Потом рассказал, почему ему пришлось уйти – дабы избежать кровопролития. Он сказал, что это была революция, и могла пролиться кровь. Потом заявил, что в ближайшие дни объявит о решении.

Следует обратить внимание на то, что когда Царукян уходил, никто так и не вышел на улицы и не встал на его защиту. Получается, что «уходящий» Царукян никому не нужен, а «возвращающийся», видимо, нужен – для мандатов, работы, денег.

Но один из собравшихся установил планку для этого человеческого вида – «хотим, чтобы он стал президентом, чтобы и мы почувствовали себя людьми».

Так что, не стоит исключать, что многие пошли к дому Царукяна из искренних побуждений. Они же могут почувствовать себя людьми только тогда, когда Царукян станет президентом.

Это не «буржуазно-демократическая революция», от которой можно отступиться под предлогом избежать кровопролития. Это высокая ответственность для Царукяна, библейская.