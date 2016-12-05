ВС Азербайджана стреляли по армянским позициям из снайперских винтовок и гранатометов

В ночь на 5-е ноября ВС Азербайджана продолжали нарушать режим прекращения огня по различным направлениям линии соприкосновения (более 50 раз) с ВС НКР, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. Противник нарушил режим перемирия более 50 раз, применив в основном автоматическое стрелковое оружие различных калибров (около 550 выстрелов) и снайперские винтовки (33 выстрела). В восточном направлении передовой(Мартуни) азербайджанские ВС дважды применили ручной противотанковый гранатомет(РПГ-7). “Передовые подразделения Армии обороны НКР уверенно выполняли поставленную перед ним задачу по всем направлениям, обеспечив стабильную оборону передовой. В данный момент ситуация спокойная и полностью находится под бдительным контролем армянских подразделений”, - отмечается в сообщении.