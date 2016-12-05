Заявления Алиева доказывают, почему международное сообщество должно признать независимость Карабаха - Кочарян

По просьбе «Арменпресс», замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян прокомментировал последние заявлени президента Азербайджана Ильхама Алиева. - Вопрос: Г-н Кочарян, как Вы прокомментируете последнее заявление президента Азербайджана, в котором он предъявил территориальные требования к Республики Армении? Ответ: Неприкрытые претензии Азербайджана в отношении территории Армении явно доказывают, почему международное сообщество должно признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, а Азербайджан должен нести международную ответственность за развязанную против самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики агрессию и ее последствия.