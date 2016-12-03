ППА официально обратилась к Гагику Царукяну

В ходе состоявшегося в субботу заседания политсовета партии "Процветающая Армения" в расширенном составе был обсужден вопрос возвращения учредительного председателя партии Гагика Царукяна в активную политику, сообщает пресс-служба партии.

"Политсовет ППА от имени десятков тысяч наших граждан обращается к учредительному председателю партии Гагику Царукяну с просьбой обсудить вопрос возвращения в активную политику и решения стоящих перед нашей страной задач совместными усилиями и при поддержке народа", - говорится в заявлении, принятом по итогам заседания.

В документе подчеркивается, что данное решение принято с учетом требования и желания десятков тысяч соотечественников в областях Армении и в Ереване, а также необходимости решения стоящих перед страной серьезнейших вызовов исключительно посредством масштабного объединения.

Авторы заявления отмечают, что решение принято также с учетом необходимости обеспечения в стране серьезного общественно-политического объединения, "которое в состоянии претворить в жизнь Гагик Царукян – деятель, пользующийся безоговорочным содействием и доверием народа".

"После ухода Царукяна из активной политики ни один деятель и политическая сила оказались не в состоянии решить столь необходимую задач общественно-политического объединения", - отмечается в заявлении политсовета ППА.