Минобороны НКР: Армия обороны подавила наступательную активность ВС Азербайджана на передовой

В ночь на 3-е ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил противник нарушил режим прекращения огня около 90 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 1000 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров. Наиболее интенсивные обстрелы велись из снайперского оружия(около 80 выстрелов). В восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет(1 снаряд) “Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления активности противника прибегли к необходимым действиям, уверенно осуществляя оборону передовой линии. По состоянию на данный момент ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск спокойная”, – говорится в сообщении.