Минобороны НКР: Армия обороны подавила наступательную активность ВС Азербайджана на передовой

  • Lragir.am
  • Страна - 03 Декабря 2016, 10:45
В ночь на 3-е ноября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил противник нарушил режим прекращения огня около 90 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

За указанный период ВС Азербайджана произвели по армянским позициям более 1000 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров.

Наиболее интенсивные обстрелы велись из снайперского оружия(около 80 выстрелов). В восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет(1 снаряд)

“Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления активности противника прибегли к необходимым действиям, уверенно осуществляя оборону передовой линии. По состоянию на данный момент ситуация на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск спокойная”, – говорится в сообщении.

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