Наступает ли конец дизельного двигателя?

«Союз информированных граждан» продолжает представлять серию публикаций об иностранных грантах, полученных государственными органами Армении. Теперь мы обратимся к грантовым программам, которые были получены компаниями, находящимися в ведении министерства энергетики и природных ресурсов Армении. В течение этого периода компаниям, находящимся в ведении Министерства энергетики и природных ресурсов, иностранными структурами были предоставлены гранты более чем на $13,3 млн. Напомним, что мы уже расскрыли, что на строительство в Армении газораспределительной сети в приграничных с Ираном районах в 2011 году Исламская Республика Иран предоставила ЗАО «АрмРосгазпрому» $ 2млн, но в этих районах газораспределительная сеть так и не была построена. Из министерства нам сообщили, что в 2015 году подрядчиком программы компанией «Санерджи» были завершены поставки из Ирана необходимого для строительства газораспределительной сети в общинах Мегри и Агарак соответстующего оборудования, техники и материалов. Согласно предоставленной нам информации, строительные работы в рамках программы стартовали в 2016 году и планируется завершить их в течение 6-7 месяцев. В связи с этим мы позвонили в мэрии Мегри и Агарака и, несмотря на то, что вместо обещанных 6-7 месяцев прошло уже 11 месяцев, в мэрии Мегри нам сообщили, что строительные работы пока не завершены, а в мэрии Агарака,что работы несколько недель назад были приостановлены и не известно, когда будут возобновлены. В 2008 году был получен грант в размере $ 3,1 млн. от Международного банка реконструкции и развития и Aккредитационного фонда глобального партнерства по результативному содействию, в результате чего фонд возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении реализовал программу доступности услуг газо и водоснабжения в многоквартирных жилых домах. Международный банк реконструкции и развития и Глобальный экологический фонд в 2009 году предоставили грант в размере 90.000 долларов. На эти средствафонд возобновляемой энергетики и энергосбережения реализовал программу по надежности электроснабжения и подготовительного компонента подготовительной программы электросбережения.В том же году грантом в размере 1,5 млн долларов, предоставленным этими же финансирующими организациями, тот же фонд реализовал программу, цель которой является изучение технико-экономической целесообразности геотермальной программы. Фонд возобновляемой энергетики и энергосбережения, который находится в ведении министерства энергетики и природных ресурсов Армении, в 2012 году получил от Международного банка реконструкции и развития и Глобального экологического фонда гранты в размере 4,82 млн долларов для программ по сокращению потребления энергии и по сокращению выбросов парниковых газов посредством устранения препятствий для инвестиций, направленных на энергосбережение. Для подготовительной геотермальной программы Международный банк реконструкции и развития в рамках грантовой программы в 2014 году выделил фонду возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении 300.000 долларов. В том же году Всемирный банк выделил ЗАО «Высоковольтные электрические сети», которая находится в ведении министерства энергетики и природных ресурсов РА, 670.000 долларов на подготовление программы «Улучшение сети электропередачи». Для продления сроков на эксплуатацию 2-ого энергоблока АЭС, согласно заключенному кредитному соглашению между правительствами России и Армении, 10% от контрактной стоимости предоставляется в виде гранта, который в 2015 году составил около 867,8 тысяч долларов. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»
Наступает ли конец дизельного двигателя?
- Страна - 03 Декабря 2016, 10:35