Община редеет, но политический вес и значение армян не убавляются – армянский депутат Меджлиса Ирана

Tert.am. Ожидания армянской общины Ирана от президентских выборов в стране и кандидатов в президенты после предыдущих выборов не изменились: признание и осуждение Геноцида армян, об этом в беседе с Tert.am сказал депутат Меджлиса ИРИ, армянин по происхождению Карен Ханларян. Он отметил, что в Иране избегают поднимать карабахский вопрос. «Поскольку, если ты говоришь об этом, то даешь тем самым повод Азербайджану. Если мы поднимем свои требования, то и они не останутся в стороне. Когда ты не даешь повода оппоненту, то так правильнее». На замечание о том, что на предыдущих президентских выборах армянская община вновь требовала признания Геноцида от возможного президента Ирана, какие изменения наблюдаются в отношении Хасана Роухани, Карен Ханларян ответил: «Роухани ничего не изменил в политике. Прежде было гораздо больше достижений, к примеру, посещение Мохаммада Хатами Цицернакаберда, заявление помощника Мохаммада Хатами о том, что Османская империя 100 лет назад осуществила резню армян. От Роухани же никакой реакции»,- отметил армянский депутат. Молчание Хасана Роухани депутат иранского парламента объяснил тем, что не было подходящего момента. На замечание о том, что армянская община Ирана редеет, возможно, что вместе с тем она теряет свое влияние, Карен Ханларян ответил: «Община редеет, но политический вес и значение армян не убавляются. В Меджлисе Ирана есть два армянских депутата, которые осуществляют свою деятельность, сохраняют активность по Геноциду армян и карабахскому вопросу. Сложно в условиях численного сокращения общины сохранять политический вес, но мы прилагаем нечеловеческие усилия для этого», - сказал он.