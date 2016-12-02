Будет создан научно-исследовательский институт ВС Армении

/Медиамакс/. Проект Стратегии военно-промышленной и военно-технической политики был одобрен сегодня на заседании Военно-промышленной комиссии под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Замминистра обороны-председатель государственного комитета военной промышленности минобороны Давид Пахчанян отметил, что цель стратегии – трансформировать научно-технический и промышленно-технологический потенциал в действенный инновационный инструмент, который будет способствовать обеспечению конкурентоспособности и организации экспорта продукции военно-промышленного комплекса. Документ предусматривает создание Научно-исследовательского института Вооруженных сил Армении, который будет разрабатывать задачи для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также исходные данные для их осуществления. Давид Пахчанян сказал также, что приняв в качестве цели формулу нация-армия, необходимо пересмотреть образовательный процесс в Армении: связь школа-вуз-производство-наука должна трансформироваться в научно-образовательный комплекс.