Саргсян провел телефонную беседу с новым вице-президентом США Пенсом

Президент Армении Серж Саргсян провел накануне телефонную беседу с новым вице-президентом США Майком Пенсом. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Саргсян вновь поздравил избранного президента Трампа и его команду с победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении ответственной миссии.

Собеседники подчеркнули, что высокий уровень армяно-американского сотрудничества в политической и экономической сферах при новой администрации США не только будет сохранен, но и получит новый импульс.

Стороны коснулись вопросов повестки, представляющих взаимный интерес, в том числе, региональных тем и вызовов.