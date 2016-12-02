ВС Азербайджана продолжили нарушать режим перемирия

ВС Азербайджана в ночь на 2 декабря продолжили нарушать режим перемирия по всем направлениям линии соприкосновения с ВС Нагорно-Карабахской Республики. Как сообщает пресс-служба Армии обороны НКР, наиболее интенсивный обстрел был зафиксирован на восточном направлении линии соприкосновения, где противник, помимо стрелкового оружия различного калибра (около 1400 выстрелов) применил минометы калибра 60 и 82 мм (9 снарядов) и гранатометы (1 снаряд). В целом за указанный период азербайджанская сторона нарушила режим перемирия около 125 раз, произведя по карабахским позициям более 2000 выстрелов. С карабахской стороны потерь нет. Что касается сообщений некоторых азербайджанских СМИ об 1 убитом и 9 раненных с карабахской стороны в результате «жестоких боев», то это не более, чем очередная дезинформация. Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжили уверенно выполнять стоящую перед ними боевую задачу и в случае необходимости прибегли к ответным действиям. В настоящий момент ситуация спокойная.