Армения на втором месте по объему экспорта помидоров в страны ЕАЭС

За январь-сентябрь 2016 года из Армении в страны ЕАЭС было экспортировано помидоров на сумму в 19 млн 783.954 долларов. Oб этом сообщается в базе данных Евразийской экономической комиссии. По объему экспорт помидоров в страны ЕАЭС составил 30.369 тонн, из коих около 30.169 тонн было экспортировано в РФ, на сумму в 19 млн 726.714 долларов. За январь-сентябрь 2016 года из Армении в Беларусь было экспортировано всего 200 тонн помидоров, на сумму в 57. 240 долларов.