Совет ЕС дал зеленый свет началу переговоров об общей авиационной зоне с Арменией

  • Lragir.am
  • Страна - 01 Декабря 2016, 16:11
Совет ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике одобрил мандат на начало переговоров о заключении всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте с Арменией в ходе заседания 1 декабря.

Документ с Арменией будет иметь формат соглашения об Общей авиационной зоне, так как Армения является одной из стран, с которыми ЕС строит близкие отношения через политику соседства, отмечается в пресс-релизе ЕС.

Председатель Совета Арпад Эршек поприветствовал решение о начале переговоров. По его словам, соглашение будет способствовать динамичному обмену туристами, более низким ценам и откроет новые возможности для бизнеса.  «Соглашение станет отличным примером сотрудничества между Арменией и ЕС в контексте Восточного партнерства»,- заявил он.

Комиссия будет проводить переговоры от имени ЕС и его государств-членов. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am

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