Совет ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике одобрил мандат на начало переговоров о заключении всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте с Арменией в ходе заседания 1 декабря. Документ с Арменией будет иметь формат соглашения об Общей авиационной зоне, так как Армения является одной из стран, с которыми ЕС строит близкие отношения через политику соседства, отмечается в пресс-релизе ЕС. Председатель Совета Арпад Эршек поприветствовал решение о начале переговоров. По его словам, соглашение будет способствовать динамичному обмену туристами, более низким ценам и откроет новые возможности для бизнеса. «Соглашение станет отличным примером сотрудничества между Арменией и ЕС в контексте Восточного партнерства»,- заявил он. Комиссия будет проводить переговоры от имени ЕС и его государств-членов. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Совет ЕС дал зеленый свет началу переговоров об общей авиационной зоне с Арменией
- Страна - 01 Декабря 2016, 16:11