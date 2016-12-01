Армяно-французское децентрализованное сотрудничество развивается по нарастающей - глава МИД

/АРКА/. Армяно-французское децентрализованное сотрудничество развивается по нарастающей, заявил в четверг в Ереване на открытии Третьей конференции, посвященной межрегиональному взаимодействию двух стран, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"Армяно-французское децентрализованное сотрудничество, начатое еще 50 лет назад и получившее новый размах после провозглашения независимости Армении, развивается по нарастающей. Я придаю особую важность подобному взаимодействию, которое стало традиционной, и является необходимым компонентом двусторонних отношений . Уверен что эта конференция откроет новые перспективы и новые содержательные горизонты " ,- заявил Налбандян.

По словам министра, армяно-французское сотрудничество в последние годы развивалось и укреплялось по разным направлениям, охватив межпарламентские отношения, экономическое взаимодействие, культурные и научно-образовательные связи.

"Сегодня в рамках более чем 40 соглашений о сотрудничестве, подписанных между армянскими и французскими городами и общинами, каждый год реализуются многочисленные программы в сферах туризма, сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения. Это уникальное содействие соразмерному развитию регионов Армении, что высоко ценится со стороны Армении" ,- сказал Налбандян.

В свою очередь министр территориального управления и развития Давида Локян добавил, что конференция поспособствует укреплению отношений между армянскими и французскими регионами и общинами, результаты которых ощутимы в Тавушской, Сюникской, Лорийской и Ширакской областях.

Франция готова выстраивать с Арменией разностороннее политическое, экономическое и культурное сотрудничество, говорится в послании главы МИД Франции Жан-Марка Эро участникам Третьей конференции по децентрализованному армяно-французскому сотрудничеству. "Для этого мы обладаем всеми необходимыми элементами, чтобы воплотить в жизнь эти цели. Децентрализованное сотрудничество должно быть одним из важнейших механизмов такого взаимодействия" ,- сказал Эро. "Я хочу выразить благодарность Армении за ее приверженность идеям франкофонии. Франция всегда поддерживала Армению в течение 25 лет независимости и работает над мирным урегулированием карабахской проблемы на основе территориальной целостности и права народа на самоопределение" ,- говорится в послании. Третья конференция децентрализованного армяно-французского сотрудничества проходит в Ереване 1 и 2 декабря.