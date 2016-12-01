Второй этап сокращения Агентств

Правительство приступает ко второму этапу сокращения Агентств по реализации программ, заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян.

«До сих пор было упразднено 5 агентств. Сейчас проекты, финансируемые иностранными и международными кредитными организациями, осуществляют 17 подобных структур, из коих 11 составляют Агентства. Предлагаю перейти к следующему этапу сокращения Агентств», сказал премьер.

Он предложил сократить количество агентств как минимум наполовину, а расходы на их поддержание – на треть. Предварительно мы наметили, что из 11 Агентств должно остаться 5. Все посторонние структуры должны быть упразднены», сказал Карен Карапетян.

Он отметил, что нужно оптимизировать также ЗАО, предложив внести план сокращения в течение 2 недель.