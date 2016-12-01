Объединенная группировка войск призвана противодействовать агрессии против Армении и России - генерал Макарян

Объединенная группировка войск (сил) Вооруженных Сил Армении и России призвана противодействовать агрессии против двух стран, заявил в среду командующий группировкой генерал-майор Андраник Макарян, комментируя по просьбе “Первого информационного” подписанное в среду соглашение. Министры обороны Армении и РФ Виген Саркисян и Сергей Шойгу подписали 30 ноября в Москве соглашение об Объединенной группировке войск двух стран. По словам Саркисяна, в группировку войдут 102-я российская военная база, дислоцирующая на территории Армении, и подразделения вооруженных сил Армении. Он подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач, если в этом возникнет необходимость. “Группировка в пределах своей компетенции призвана противодействовать агрессии, направленной против Республики Армении и Российской Федерации, обеспечить защиту населения и территориальной целостности двух государств", - сказал Андраник Макарян. Он также отметил, что в соответствии с подписанным соглашением Армения и РФ обязуются совместно анализировать военно-политическую обстановку, определять состав объединенной группировки, решать вопросы, связанные с руководством и применением сил, созданием объединенного командования, единой системы управления, обеспечить управление войсками, разведкой, вооружением, материально-технической базой, а также совместно выполнять оперативно-тактические задачи.