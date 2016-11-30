Французское агентство развития предоставило Армении кредит в 40 млн. евро

/АРКА/. Правительство Армении и Французское агентство развития (ФАР) подписали кредитное соглашение на 40 млн. евро по бюджетному содействию, сообщает пресс-служба министерства. С армянской стороны подпись под документом поставил министр финансов Вардан Арамян, а с французской - заместитель директора ФАР Жан-Клод Пиреи Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье. Целью бюджетного содействия, предусмотренного кредитным договором, является стимулирование таких направлений программы реформ правительства, как налогово-бюджетная, социальная сфера, стабильность окружающей среды и укрепление конкурентоспособности. Подобный кредитный механизм бюджетного содействия, в отличии от целевых программ, позволяет финансировать важнейшие расходные направления бюджета. В целом, кредиты бюджетного содействия имеют очевидные преимущества, в частности, средства распределяют и расходуются гораздо более гибко, поскольку в этом случае правительство имеет право оперативно перераспределять средства в случае пересмотра приоритетов. Бюджетные кредиты могут использоваться для финансирования таких программ, которые не предполагают возвращения доходов, но имеют общественную и стратегическую важность. Кроме того, кредиты бюджетного содействия поступают непосредственно в рамках реализуемой политики и направляются а финансирование дефицита госбюджета. В частности, для получения любого кредита бюджетного финансирования устанавливаются предусловия и мероприятия, реализацию которых правительство считает приоритетной.