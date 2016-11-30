Прямые инвестиции в экономику Армении сократились вдвое

/АРКА/. Объем прямых иностранных инвестиционных чистых потоков в реальный сектор экономики Армении (полученных не через банковскую систему и без госуправления) за январь-сентябрь 2016 года составил около 44,4 млрд. драмов против 80,2 млрд. драмов за тот же период 2015 года, сообщает Национальная статистическая служба (НСС) Армении. Чистые потоки совокупных иностранных инвестиций за отчетный период составили 26,9 млрд. драмов против 96 млрд. драмов за девять месяцев прошлого года. Следует отметить, что по итогам первого полугодия 2016 года в Армении был зафиксирован отток капитала, т.е. отрицательная величина чистого потока совокупных иностранных инвестиций в 16,9 млрд. драмов. По данным Нацстатслужбы, наибольший показатель потока прямых иностранных инвестиций зафиксирован с Кипра 34,8 млрд. драмов и из Великобритании – 32,2 млрд. драмов В то же время, наибольший отток прямых иностранных инвестиций Армении (отрицательная величина) был зафиксирован по России – 55,3 млрд. драмов и по Ливана - 12,7 млрд. драмов. Согласно НСС, чистые потоки представляют собой разницу поступлений и погашений иностранных инвестиций в отчетном периоде. ($1 - 480,11 драма). Объем внешнеторгового оборота Армении за январь-октябрь 2016 года составил порядка $4 067 млн., увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщается на сайте Национальной статистической службы республики. При этом согласно официальным данным, объем экспорта в январе-октябре 2016 года составил порядка $1 453,7 млн., увеличившись по сравнению с январём-октябрем 2015 года на 19,8%, а импорт сократился на 0,3% до $2 613,3 млн. В результате, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $1 159,6 млн. Согласно предварительным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в ценах ФОБ (условие поставки товара, при котором продавец оплачивает расходы по транспортировке, страхованию, а также таможенные расходы до момента доставки товара на борт судна – “АРКА”) за отчётный период составил порядка $757,2 млн. Внешнеторговый оборот Армении со странами СНГ за отчетный период составил около $1 218,4 млн. (доля 30% и рост на 9,8%), причём торговля с Россией составила $1 076,8 млн. (рост на 13,4%), с Украиной- $87,5 млн. (спад на 17,5%), с Беларусью – $29,8 млн. (рост на 12,2%), с Казахстаном – $5,8 млн. (рост на 55,4%) и с Туркменистаном - около $10,7 млн. (спад на 29,4%). Объем торговли со странами ЕС в январе-октябре 2016 года составил около $978,3 млн. (доля – 24,1% и рост на 0,7%), а торговля с другими странами составила $1 870,3 млн. (доля – 46% и рост на 6,6%). По статистическим данным, наиболее значимые статьи экспорта в отчётном периоде были представлены в следующих товарных группах: «горнорудное производство» - порядка $386,2 млн. (спад на 3,6%), «готовые продукты питания» - порядка $329,5 млн. (рост на 28,3%) и «драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, изделия из них»- около $287,7 млн. (рост на 84,9%). В то же время, согласно официальным статданным, за январь-октябрь 2016 года импорт продукции по следующим товарным группам был превалирующим: «горнорудное производство» - порядка $463,2 млн. (спад на 9,6%), «машины, оборудование и механизмы»- $366,7 млн. (рост на 12,1%), «производство готовых продуктов питания» – $274,7 млн. (рост на 8,5%). ($1 – 480.11 драма).