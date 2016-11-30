Премьер-министр Армении требует – гостендеры должны быть прозрачными

Гостендеры в Армении должны быть прозрачными – таково требование премьер-министра. Об этом заявил журналистам 30 ноября председатель Госкомиссии Армении по защите экономической конкуренции Артак Шабоян.По его словам, непрозрачные закупки плохо отражаются на экономической конкуренции, создавая неравные условия. «Поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна – проводить программы государственных закупок и содействия открыто и прозрачно. Об этом должны знать все предприниматели. Никто их них не должен надеяться на фаворитизм в каком бы то ни было ведомстве», - отметил Шабоян.На неправильной организации госзакупок удобрений для фермеров государство потеряло за 4 года 1,5 млрд. драмов (около $3,1 млн.). Об этом говорится в исследовании Госкомиссии Армении по защите экономической конкуренции. Результаты исследования были опубликованы на заседании Госкомиссии 30 ноября.В рамках программы поддержки фермеров государство реализует азотные удобрения по субсидированной цене (примерно на 40% ниже рыночной). Этой программой пользуются почти все платежеспособные фермеры: в 2015 году так было продано 32,7 тыс. т селитры или 74% всех её продаж в республике.Выбранному по программе поставщику государство компенсирует часть расходов на закупку. Со своей стороны, эти расходы поставщик должен был сводить к минимуму.Однако 2012 – 16 гг. в закупках участвовала (и получала субсидии) только одна компания – «Масисское плодородие». Удобрения она завозила из Грузии по $323 за тонну, в то время как другой импортёр, «Грин продукт», предлагал $239 – более чем на четверть ниже. При конкурентных закупках государство сэкономило бы на субсидиях указанные 1,5 млрд. драмов.«Масисскому плодородию» государство выдало 2 млрд. 48 млн. драмов субсидий. Ещё почти 10% этой суммы (204 млн. драмов) компания получила, и тоже даром, на доставку удобрения по регионам.Наконец, ещё 3,99 млрд. драмов компания получила в виде бюджетного кредита по символической ставке в 0,001% годовых. Все эти расходы могли быть заметно ниже, а фермеры могли платить за удобрение ещё на 30% дешевле, говорится в исследовании. Заметим, что объектом исследования стал не импортёр удобрений, а Минсельхоз – как организатор закупок. Штрафовать ведомство Госкомиссия не потребовала, но настоятельно рекомендует всем госорганам сделать свои закупки равнодоступными для любого бизнеса. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Премьер-министр Армении требует – гостендеры должны быть прозрачными
- Страна - 30 Ноября 2016, 14:16