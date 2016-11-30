Москва и Ереван подписали соглашение об Объединенной группировке войск

РИА Новости. Министры обороны РФ и Армении Сергей Шойгу и Виген Саргсян подписали соглашение об Объединенной группировке войск двух стран. По словам Саргсяна, в группировку войдут 102 российская военная база, дислоцирующая на территории Армении, и подразделения вооруженных сил Армении. Он подчеркнул, что группировка создается для совместного выполнения задач, если в этом возникнет необходимость. Также министры подписали план сотрудничества на 2017 год.