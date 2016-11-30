Парламент Армении принял законопроект “О Регламенте НС РА”

  • Lragir.am
  • Страна - 30 Ноября 2016, 12:13
Парламент Армении на внеочередном заседании в среду принял законопроект “О Регламенте НС РА”.

Парламент также вынес на голосование три ранее рассмотренных законопроекта.

За принятие законодательной инициативы о Регламенте Национального Собрания проголосовали 93 депутата, против высказались двое, еще 7 парламентариев воздержались при голосовании.

Инициаторами законопроекта являются депутаты Ваграм Багдасарян, Ованнес Саакян  и Армен Рустамян.

НС также приняло инициированными вышеупомянутыми парламентариями проект закона “О гарантиях деятельности депутата НС РА”. За документ проголосовали 94 депутатов, еще семеро - воздержались.  

Парламент Армении завершил работу внеочередного заседания.

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