Парламент Армении принял законопроект “О Регламенте НС РА”

Парламент Армении на внеочередном заседании в среду принял законопроект “О Регламенте НС РА”. Парламент также вынес на голосование три ранее рассмотренных законопроекта. За принятие законодательной инициативы о Регламенте Национального Собрания проголосовали 93 депутата, против высказались двое, еще 7 парламентариев воздержались при голосовании. Инициаторами законопроекта являются депутаты Ваграм Багдасарян, Ованнес Саакян и Армен Рустамян. НС также приняло инициированными вышеупомянутыми парламентариями проект закона “О гарантиях деятельности депутата НС РА”. За документ проголосовали 94 депутатов, еще семеро - воздержались. Парламент Армении завершил работу внеочередного заседания.