Парламент легализует голосования «за того парня»

Согласно проекту закона-регламента Национального собрания Армении, руководитель фракции будет вправе голосовать за депутата в соответствии с его доверенностью. Это положение вызвало недоумение и возмущение ряда депутатов.

«Как может руководитель фракции быть уполномочен голосовать за депутата? Кто вообще вправе голосовать за другого? Ощущение такое, что большинство готовит для себя мягкие подушки», сказал на обсуждении законопроекта депутат Грант Багратян.

Согласно проекту, депутата могут отстранить из фракции, если он не разделяет мнение партии и фракции. Такой депутат не сможет вступать в другие фракции. Грант Багратян против и этого положения. «Никто не вправе отстранять депутата от фракции, нужно уважать мнение депутата», сказал он.

Депутат от РПА Ваграм Мкртчян разъяснил, что голосование за других нужно при случае, если депутат хотел бы голосовать, но по уважительным причинам, скажем, будучи в командировке, не может этого сделать. Тогда он может уполномочить руководителя фракции, сказал он.

Грант Багратян считает, что это дурно пахнет. Нас избирают люди, чтобы мы голосовали, а не чтобы за нас голосовали, сказал он.