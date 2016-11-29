Не нужно попрошайничать для организации партийной деятельности. С таким заявлением во время обсуждения проекта изменений в законе «О партиях» 29 ноября выступил руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, комментируя заявления оппозиционных депутатов о том, что у оппозиционных партий имеются финансовые проблемы. «Не нужно попрошайничать для организации партийной деятельности. Не нужно отсюда распространять дезинформацию. Если у них нет финансовых источников, то как они проводят широкомасштабные работы?», - задался вопросом Багдасарян. Он также отметил, что ему непонятны заявления тех оппозиционных деятелей, которые утверждают, что ТВ-компании о них не рассказывают. Багдасарян привел пример Тиграна Уриханяна, который с трибуны парламента часто жалуется на то, что ему не предоставляется эфирное время. В то время как по каналу Н2 была показана передача о семье и квартире Уриханяна, он ее видел сам лично, заметил руководитель фракции РПА. «И в конце хочу дать пару советов. Во-первых, дворовые партии превратите в общегосударственные партии. Во-вторых, партия – это отнюдь не семейный бизнес, когда с членами своей семьи можно основать несколько партий, которые можно положить под подушку, а потом вынести на аукцион. Партии не выносятся на аукцион. И еще, призываю не формировать мнения, сидя в такси, идите в народ, пусть люди сами скажут, что они думают о вас», - заключил Багдасарян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Ваграм Багдасарян – оппозиционерам: Не нужно попрошайничать
- Страна - 29 Ноября 2016, 14:40